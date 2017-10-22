البرلمان يناقش قرار فرض حالة الطوارئ

ياسمين فوازأعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، عن عقد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اجتماعًا -اليوم الأحد- للجنة العامة للمجلس عقب الجلسة العامة.من جانبها، كشفت مصادر برلمانية مطلعة في تصريحات لـ"المال"، عن أن اللجنة العامة من المقرر أن تناقش قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ياسمين فواز

أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، عن عقد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اجتماعًا -اليوم الأحد- للجنة العامة للمجلس عقب الجلسة العامة.

من جانبها، كشفت مصادر برلمانية مطلعة في تصريحات لـ”المال”، عن أن اللجنة العامة من المقرر أن تناقش قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتداعيات حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن المصرية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بفرض حالة الطوارئ، الخميس قبل الماضي، ومن المقرر أن يُعرض القرار على الجلسة العامة للتصويت عليه عقب إلقاء المهندس شريف إسماعيل بيانًا بشأنه.