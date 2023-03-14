البرلمان يناقش غدا تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

كشف النائب عادل عبد الفضيل عباد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن عقد اللجنة اجتماعا غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

وأضاف “عياد”، أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون بشأن إقرار حزمة زيادات للأطباء والتمريض والمعلمين بالتعليم الأساسي والجامعي والعاملين بالأزهر والمراكز البحثية والجامعات، بتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب وأحكام قانون التعليم وأحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال رئيس الوزراء إنه بناء على قرارات رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل جميع القوانين التى سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.