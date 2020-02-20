البرلمان يناقش زيادة الإنتاج السمكي بمصر

طالب نواب في البرلمان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالأهتمام بزيادة الإنتاج السمكي لتعويض النقص في البروتين الحيواني .

ويسعي النواب لاستكمال مناقشات مشروع قانون البحيرات والثروة السمكية المرسل من الحكومة داخل لجنة الزراعة في البرلمان الاسبوع المقبل بدءا من الأحد القادم لدعم الانتاج السمكي بمصر.

اجتماعات مكثفة لاستكمال قانون الثروة السمكية

كشف النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة والري في تصريحاته لـ:”المال” عن عقد اللجنة اجتماعات مكثفة بدءا من الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون البحيرات والثروة السمكية المرسل من الحكومة.

واضاف ان اللجنة حريصة علي خروج القانون بشكل متوازن يحافظ علي حقوق صغار الصيادين ، بما يضمن حقوق الدولة، لافتا إلي أن مشروع القانون يهدف إلي زيادة الثروة السمكية في مصر .

طلب مناقشة عامة لزيادة الإنتاج السمكي بمصر

من جانبها ،تقدمت النائبة إيفلين متى، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لإستبيان سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي لزيادة الإنتاج السمكي في مصر.

و اشارت النائبة إلي اتجاه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل .

ولفتت إلي أن مصر تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها ، وهو ما يدفعنا إلى زيادة الاهتمام بالثروة السمكية‪.‬

وتابعت :” الإنتاج العالمي من الأسماك حوالى 75 مليون طن في كل عام تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48٪ ويحصل الإنسان على 14٪ من البروتين الحيواني من الأسماك‪.‬

وأشارت إلى أن القطاع الزراعي المصري بشقيه النباتي والحيواني يمثل دعامة أساسية في البنيان الاقتصادي القومي المصري ، وتعتبر تنمية الإنتاج السمكي إحدى ركائز تنمية مصادر البروتين الحيواني في مصر‪.‬

ونوهت إلي أن زيادة الإنتاج السمكي في مصر يتطلب تركيز جهود مراكز البحث العلمي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاص منها والحكومي إلي أنشطة القطاع السمكي المصري، ليصبح أحد القطاعات الرائدة والمولدة للدخل بل ليكون إحدى فرص التصدير الواعدة لو تم استغلاله بطريقة عملية سليمة.