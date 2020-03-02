البرلمان يناقش تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا الفترة المقبلة

يناقش البرلمان الفترة المقبلة ملف تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، لمعاونتها على مواجهة الظروف المعيشية التي تواجهها.

يأتي ذلك عقب تقدم النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة في البرلمان لاستبيان سياسة الحكومة تجاه تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، لمواجهة ظروف المعيشة، ومتطلبات أسرتها.

عضوة في البرلمان تطالب الحكومة بتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجا

وطالبت النائبة، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بضرورة تركيز حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على توفير الرعاية والاهتمام بالفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا كمحدودي الدخل، وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، من خلال توفير الضمان والحماية الاجتماعية لهم وخلق فرص عمل.

وأكدت نائبة البرلمان، أن المرأة المعيلة تمثل نسبة غير قليلة، وتعتبر أكثر شرائح المجتمع المصري احتياجًا للرعاية والمساندة.

12 مليون امرأة معيلة بمصر

ولفتت إلى وجود 12 مليون امرأة معيلة بمصر لتصبح المرأة مسؤولة عن أسرة بأكملها، بجانب سيدات يعمل أزواجهن أعمالاً موسمية أو أن يكون من دون عمل والمسؤولية تقع هنا على عاتق السيدة المتزوجة، وأيضا على الفتيات اللاتى لم يتزوجن ولكنهن مسؤولات عن إعالة أسرهن لغياب العائل الأساسى عنها وهو الأب، سواء كان بسبب الوفاة، أو المرض، أو الإعاقة، أو الإهمال.

ودعت إلى إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي، بما يكفل لها حياة كريمة.