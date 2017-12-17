البرلمان يقف تحية للفلسطينين المدافعين عن قضية بلادهم

ياسمين فواز: دعا الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، النواب، للوقوف تحية إلى كل الفلسطينيين المرابطين دفاعًا عن القضية الفلسطينية، مؤكدا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على أن القدس ستظل لنا وستظل عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية. وكان رئيس البرلمان قد بدأ كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة للبرلمان،

ياسمين فواز:

دعا الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، النواب، للوقوف تحية إلى كل الفلسطينيين المرابطين دفاعًا عن القضية الفلسطينية، مؤكدا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على أن القدس ستظل لنا وستظل عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية.

وكان رئيس البرلمان قد بدأ كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة للبرلمان، قائلا : “القدس لنا القدس عربية”، وضجت القاعة العامة لمجلس النواب، بالتصفيق والهتاف للقدس، بعد حديث عبد العال، حيث هتف النواب :” “القدس عربية – القدس عربية”.

وقال عبد العال :”من أجل القدس خاضت مصر حروب 48 – 56 – 67- 73 ، مشيرا إلى أن مصر بذلت الغالي والنفيس وقدمت الشهداء من جيشها فداء للقدس وفلسطين”.

وتابع: من أجلها تعيش مصر أوضاعا اقتصادية صعبة خلفتها الحروب، واصفا القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بأنه «قرار أرعن»، وأن القيادة السياسية بادرت بالعمل على مواجهة القرار من خلال التواصل مع القيادات العالمية.

كما اكد عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس أهمية مخاطبة البرلمانات الدولية،حيث اكد الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ما حدث بشأن القدس، فيه انتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة، من عدة جوانب، منها أن الاحتلال مهما طال أمده لا يرسخ حقوق السيادة، وإن ما حدث به انتهاك واضح للمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب بمخاطبة برلمانات العالم، لتوضيح أن ما حدث ترسيخ لمبدأ القوة والاحتلال وانتهاك للمثياق وعلى برلمانات العالم التصدى لذلك.

وأضاف “أبو شقة” خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أن ما حدث جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، قائلاً: “سندافع عن القدس وستظل القدس فى ضمير المصريين والأمة العربية والعالم الحر، عربية، وأى محاولات للافتراء على الشرعية هى مرفوضة”.

وتابع، مصر التى قدمت المليون شهيد لن تتراجع عن موقفها المساند للقدس، وستظل على هذا المبدأ المدافع عن القدس.

فيما طالب المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بضرورة قيام لجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية، بالمتابعة مع مجلس الأمن بخصوص موقفه من القرار الأمريكي بشأن القدس.

وأكد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن البرلمان يشعر بالمرارة التي يعيشها الشعب المصري بسبب القرار الأمريكي.

وتابع: “مصر كانت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية ولن نتنازل عن عربية القدس وما حدث انتهاك للقانون الدولي وضد قرارات الأمم المتحدة.