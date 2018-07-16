البرلمان يقر 6 اتفاقيات دولية للتنقيب عن البترول

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا في الجلسة العامة اليوم الاثنين، على 6 اتفاقيات دولية، تسمح لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب عن البترول.وجاءت الموافقة الأولى على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة ال

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا في الجلسة العامة اليوم الاثنين، على 6 اتفاقيات دولية، تسمح لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب عن البترول.

وجاءت الموافقة الأولى على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشنبي في وشركة إينا – اندستريا نافتا دي ديل لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء.

ووافق المجلس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ج.م.ع.

ووافق البرلمان، كذلك على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليومكومبانى (ل تى دي) وشركة أوشينير زعفرانة إل تيدى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

كما وافق على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى في، وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل.

وأقر المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرىة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بى في وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.