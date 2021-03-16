سيـــاســة

البرلمان يقر قرضا بـ55 مليون دينار كويتي لتمويل منظومة مصرف بحر البقر

مدة القرض 20 عاما متضمنة فترة سماح 6 سنوات
ياسمين فواز 1:11 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 1:11 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018  و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.

اقرأ أيضا  رئيسا وزراء مصر والسودان: قلقان من اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لـ«سد النهضة»

ويهدف القرض الذي وافق عليه البرلمان في جلسته اليوم، إلي إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة.

إضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 ملايين متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لري حوالي 33 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، إضافة إلي 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلي 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.

اقرأ أيضا  مصر تؤكد أهمية الانخراط الأوروبي في مفاوضات سد النهضة

وتتمثل عناصر المشروع، أعمال نقل المياه الخام، إنشاء محطة معالجة المياه والحمأة، واستصلاح أراضي وأعمال تنمية الثروة الحيوانية، خدمات استشارية .

وتبلغ مدة القرض 20 عاما متضمنه فترة سماح 6 سنوات، وفترة سداد 19 سنة ، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسط نصف سنوى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

وكيل تضامن البرلمان : قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور تاريخية

ياسمين فواز 1:12 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

رئيس البرلمان يطالب أعضاء المجلس بمنح فرصة لزملائهم بالتحدث

ياسمين فواز 1:11 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمنح الضباط المتطوعين والمجندين السابقين معاشات استثنائية

المال - خاص 10:42 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

أبوالغيط: تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ليس وضعا دائما

أيمن عزام 1:05 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

خبراء: انقسام القائمة المشتركة يهدد حظوظ العرب في الانتخابات الإسرائيلية

أيمن عزام 12:37 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مع وزير الشباب والرياضة

ياسمين فواز 9:43 م, الأثنين, 15 مارس 21