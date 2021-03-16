البرلمان يقر قرضا بـ55 مليون دينار كويتي لتمويل منظومة مصرف بحر البقر

أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.

ويهدف القرض الذي وافق عليه البرلمان في جلسته اليوم، إلي إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة.

إضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 ملايين متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لري حوالي 33 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، إضافة إلي 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلي 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.

وتتمثل عناصر المشروع، أعمال نقل المياه الخام، إنشاء محطة معالجة المياه والحمأة، واستصلاح أراضي وأعمال تنمية الثروة الحيوانية، خدمات استشارية .

وتبلغ مدة القرض 20 عاما متضمنه فترة سماح 6 سنوات، وفترة سداد 19 سنة ، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسط نصف سنوى.