البرلمان يقر قانون تنظيم الصحافة والإعلام مبدئيًا

ياسمين فوازوافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة، الأحد، مبدئيا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وتم تقسيم التشريع المرتقب إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هى "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".واستعرض أ

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة، الأحد، مبدئيا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتم تقسيم التشريع المرتقب إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هى “قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام”.

واستعرض أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، تقرير اللجنة عن القوانين، مؤكدا أنه تضمن حقوق وضمانات غير مسبوقة للصحفيين والإعلاميين، والحبس والغرامة لكل من اعتدى على صحفى أو إعلامى، وإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بوضع سياسة تحريرية وحد أدنى للأجور، وأيضا مواد خاصة للإعلام الإلكتروني ووضع ضوابط جديدة لإصدار الصحف.

