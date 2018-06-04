البرلمان يقر علاوة موظفي الدولة بحد أدنى 65 جنيهًا

ياسمين فوازأقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة د. على عبدالعال، قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بشكل نهائى.وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحك

ياسمين فواز

أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة د. على عبدالعال، قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بشكل نهائى.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

كما تنص المادة الثانية علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

وتنص المادة الثالثة علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك بعد إضافة 40 جنيها بعد طلب رئيس مجلس النواب ذلك.

وتضمن تقرير اللجنة استحداث المادة الرابعة، بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: “تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها”، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.

من جانبه ، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن التصويت النهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩سيكون في جلسة الغد، مؤكدا أن البرلمان وافق على توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة والتي كانت مدرجة ضمن تقريرها النهائي الذي تم الموافقة عليه اليوم.