سيـــاســة

البرلمان يقر تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء رسميًا

خلال الجلسة العامة اليوم
ياسمين فواز 2:07 م, الأحد, 23 مايو 21 2:07 م, الأحد, 23 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 رسميا .

وتتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان كالتالي:

نصت (المادة الأولى) علي أنه يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذي ينص على : تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

اقرأ أيضا  وزير الخارجية: نتعامل مع الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين بحذر لمنع حدوث شيء يؤثر عليها (فيديو)

المادة (الثانية): مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

اقرأ أيضا  «برلمانية الوفد» : الشعب المصري راهن على السيسي وربح الرهان

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.(المادة الثالثة):يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

اقرأ أيضا  اقتصادية البرلمان توافق علي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «الصكوك السيادية» خلال 3 شهور

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سمر السيد 2:10 م, الأحد, 23 مايو 21

زعيم الأغلبية في البرلمان: مصر الداعم الأول لفلسطين

ياسمين فواز 1:20 م, الأحد, 23 مايو 21

الرئيس العراقي : الفساد كلف الدولة 1000 مليار دولار منذ 2003

أحمد فراج 1:04 م, الأحد, 23 مايو 21

«برلمانية الوفد» : الشعب المصري راهن على السيسي وربح الرهان

ياسمين فواز 1:01 م, الأحد, 23 مايو 21

نص كلمة رئيس البرلمان بشأن دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية

ياسمين فواز 12:44 م, الأحد, 23 مايو 21

وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل» بالسودان (صور)

أحمد اللاهوني 9:52 م, السبت, 22 مايو 21