البرلمان يقر الإشراف القضائي على الانتخابات 10 سنوات

قرر مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقده الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، الموافقة على أن يكون الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لمدة 10 سنوات من العمل بتاريخ الدستور فى نص مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت المادة 34 شهدت حالة من الجدل الشديد بين النواب ورئيس المجلس بسبب مطالبتهم بمد الإشراف القضائي على الانتخابات وهو ما رفضه الأخير، وأحال المادة نفسها إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة مناقشتها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب حيث نصت المادة على أنه من بعد موافقة المجلس أن “يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.

من جانبه، قال عبدالعال إن استمرار الإشراف القضائى مدى الحياة مخالف للدستور، مؤكدا أن ضرورة أن تكون الفعالية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال كوادرها بشكل مؤسسى.



وأضاف أن الدستور حدد آليات الإشراف القضائى، فى أن تكون لمدة 10 سنوات بعد العمل من الدستور، مشيرا إلى أنه لا توجد أى دولة تجعل النظام القضائى المشرف على الانتخابات، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم تعطيل مرفق القضاء من أجل العملية الانتخابية.



وأكد عبدالعال أن التزوير فى العملية الانتخابية يخضع للإرادة السياسة للحكم، ونحن أمام نظام سياسى لا يريد التزوير إطلاقا.