«البرلمان» يقترب من إقرار مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر

يقترب مجلس النواب من طرح مشروع قانون بشأن حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالجلسة العامة خلال أيام، فيما تجرى مناقشة مواد الحوافز فى لجنة مشتركة تم تشكيلها من لجنتى الطاقة والبيئة والصناعة، بهدف سرعة تهيئة المناخ لإنشاء مشروعات الطاقة الخضراء فى مصر، بحسب ما صرحت به مصادر لـ«المال».

واطلعت «المال» على النص الكامل لمجموعة الحوافز التى سيتم إقرارها، ومنها منح حافز لا يقل عن %33 ولا يزيد على %55 من قيمة الضريبة المسددة، مع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والمعدات والآلات المستخدمة فى إنتاج الهيدروجين، وخضوع الصادرات إلى صفر ضريبة.

وتابع أنه سيتم تخفيض بنسبة %30 من قيمة رسوم مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحرى وخدمات السفن من لوجستيات مختلفة، إضافة إلى آخر بقيمة %25 من مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية لإقامة مصانع إنتاج الهيدروجين، وخصم %20 من مقابل حق الانتفاع من أراضى مستودعات التخزين بالموانئ.

كما اطلعت «المال» على الحوافز غير الضريبية، ومنها حصول المشروع على الرخصة الذهبية من هيئة الاستثمار، والسماح للشركة بأن تستورد ما تحتاج إليه فى إنشاء المصنع دون الحاجة لقيدها فى سجل المستوردين، والسماح باستخدام %30 من العاملين الأجانب لمدة 10 سنوات.

وحددت الحكومة مجموعة من الشروط ضمن مشروع القانون، تضم البدء فيه خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام التعاقد، واعتماده على تمويلات بنسبة %70 من التكلفة الاستثمارية بالنقد الأجنبي، وأن يسهم فى توطين التكنولوجيات الحديثة إلى مصر.

فيما اشترطت الحكومة، أن تلتزم الشركة صاحبة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها عبر تنفيذ مجموعة من قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار.

يذكر أن الهيدروجين الأخضر ينتج من التحليل الكهربائى للمياه باستخدام الطاقة المتجددة بشكل كامل، أما مشتقاته فتتمثل فى كل المنتجات النهائية مثل الأمونيا الخضراء والميثانول.

ووقعت مصر مؤخرا 9 اتفاقيات مع مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات فى المرحلة التجريبية وتصل لنحو 36.5 جيجاوات المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة.

ياسمين فواز

عصام عميرة