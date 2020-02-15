البرلمان يفتح ملف صناعة الألومنيوم الوطنية الفترة المقبلة

يقتحم البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة ملف صناعة الألومنيوم في مصر، عقب تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة في هذا الشأن.

من جانبه، تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو البرلمان، صباح اليوم، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حول ما تتعرض له صناعة الألمونيوم الوطنية المصرية للإغلاق والانهيار بسبب ما يتعرض له مجمع الألمونيوم “شركة مصر”.

وفند النائب أسباب تراجع تلك الصناعة الهامة إلى مجموعة من الأسباب منها: ارتفاع اسعار الطاقة الخاصة بالمصانع ” الكهرباء”، والتى تمثل ما يزيد عن 41 % من تكلفة الإنتاج، وارتفعت سعر الكهرباء بزيادة كبيرة أدت تكلفت ما يزيد عن 50 مليون جنيه سنوياً، ويحدث ذلك فى ظل انخفاض بيع معدن الألمونيوم فى البورصة العالمية مما يهدد مجمع الألمونيوم وشركة السبائك الحديدية بنجع حماد وإدفو، وأدي ذلك إلى ارتفاع خسائر ما يزيد عن 277 مليون.



وأضاف النائب أن صناعة الألمونيوم المصرية تشهد منافسة شرسة بسبب أسعار الألمونيوم المستورد والمصرية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، فضلًا أن الأمر يؤدي إلى التأثير على ما يقرب من 8000 عامل مهددون بمخاطر أجتماعية حالة تسريهم، وقد حذرت النقابة العامة للصناعات الهندسية من مخاطر اغلاق مصانع الالمونيوم.

صناعة البرلمان تناقش طلب الإحاطة قريبا

وطالب نائب البرلمان استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور بتوجيه طلب إحاطة عاجل لخطورة الأمر لمعرفة الاسباب التى تتعرض لها هذه الصناعة وأحالة الموضوع الى لجنة الصناعة لمناقشته.

دراسة تكشف حصة مصر من صادرات الألومنيوم

وكشف إحدي الدراسات الصادرة العام الماضي حصة مصر من الصادرات العالمية من الألومنيوم نحو 0.28%، ويظهر تطور قيمة الصادرات المصرية من منتجات الألومنيوم في الفترة من 2010 وحتى 2017، أن إجمالي صادرات الألومنيوم المصرية بلغت 497 مليون دولار في عام 2010.

وارتفعت إلى 665 مليون دولار عام 2011، ثم واصلت الارتفاع لتصل إلي 673 مليون دولار عام 2012، و689 مليون دولار عام 2013، وبعدها بدأت في التراجع التدريجي عام 2014 لتصل إلي 673 مليون دولار، ثم 665 مليون دولار عام 2015، وصولا إلي 396 مليون دولار عام 2016 ثم 482 مليون دولار.

ورصدت الدراسة أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستقبلة لمنتجات الألومنيوم المصرية بنسبة 56.4%، يليها ألمانيا بنسبة 8.3%، والمغرب بنسبة 4.4%، وإسبانيا بنسبة 4.2% وهولندا بنسبة 3.2%، سوريا بنسبة 3.1%، والسودان بنسبة 2.7%، ولبنان بنسبة 2.1%، والسعودية بنسبة 1.7%، ودول أخري بنسبة 13.9%.

وأوضحت الدراسة أن الصين استحوذت في عام 2017 على ما يزيد عن 65% من الاستيراد العالمي من خام الألومنيوم ومركزاته، مما ساعد على خلق مركز احتكاري للألومنيوم الخام للصين في الطلب العالمي للألومنيوم الخام.

استيراد مصر من الألومنيوم

وتستورد مصر كميات قليلة جدا من الألومنيوم الخام ومركزاته، واستوردت عام 2017 نحو 6.1 ألف طن بما يعادل نحو 1.8 مليون دولار، وهي نسبة لا تذكر بالنسبة للواردات العالمية من هذه السلعة، ويأتي 95% منها من الصين، و4% منها من الهند و1% من هولندا.