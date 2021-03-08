سيـــاســة

البرلمان يفتح ملف شركات التوظيف الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حذر الشاب من ملء استمارة فى أي من الشركات مقابل دفع مبلغ مالى حتى ولو كان قليلا
ياسمين فواز 12:53 م, الأثنين, 8 مارس 21 12:53 م, الأثنين, 8 مارس 21

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تقدم النائب نادر الخبيرى، عضو البرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة، بشأن انتشار شركات التوظيف الوهمية والتي تتخصص في النصب على الباحثين عن فرص العمل، وشهدت الفترة الأخيرة انتشار عدد من هذه الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح عضو البرلمان، أن بعض الشركات تقوم بالترويج حول وجود فرص عمل شاغرة فى بعض القطاعات والتخصصات بمرتبات تصل إلى 5 أو 6 آلاف جنيه، ويتم نشر هذه الإعلانات الوهمية عبر محطات بير السلم، أو مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكل هذه المحاولات مجرد نصب على المواطنين وخاصة الشباب.

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وذلك فى الوقت الذى يقوم بجهاز المشروعات الصغيرة بدور كبير فى توفير فرص عمل للشباب الجادين، وتم سن قانون تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعنى أن هناك جدية فى التعامل مع ملف العمل، يجب أن تكون هناك حملات توعية لعدم النصب على المواطنين باسم لقمة العيش.

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وحذر عضو البرلمان، الشاب من ملء استمارة فى أي من الشركات مقابل دفع مبلغ مالى، حتى ولو كان قليلا.

وشدد على ضرورة أن يكون لوزارة القوى العاملة دور فى مواجهة هذه الظاهرة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مواجهة شركات النصب، وكذلك الإعلان الدوري عن شركات التوظيف التي يتم وقفها عن العمل.

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بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

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