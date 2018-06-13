البرلمان يفتح ملف تبرعات المستشفيات الخيرية عقب عيد الفطر

ياسمين فواز استجاب مجلس النواب لحملات التشكيك التي طالت أوجه الصرف والمخصصات المالية الخاصة بالمستشفيات الخيرية، وذلك بعد حملة الإعلانات الضخمة التى تبنتها تلك المستشفيات خلال شهر رمضان بتكلفة تعدت ملايين الجنيهات. وقرر البرلمان فتح تحقيق شامل فى أوجه الصرف بعد تلقي عدد كبير من النواب شكاوى من الم

ياسمين فواز

استجاب مجلس النواب لحملات التشكيك التي طالت أوجه الصرف والمخصصات المالية الخاصة بالمستشفيات الخيرية، وذلك بعد حملة الإعلانات الضخمة التى تبنتها تلك المستشفيات خلال شهر رمضان بتكلفة تعدت ملايين الجنيهات.

وقرر البرلمان فتح تحقيق شامل فى أوجه الصرف بعد تلقي عدد كبير من النواب شكاوى من المواطنين بضرورة التأكد من سلامة موقف الأموال التي يتم التبرع بها للمستشفيات سالفة الذكر، حيث انتشرت مؤخرا حملة شرسة فى بعض وسائل الإعلام بشأن مصير أموال تبرعات المستشفيات الخيرية وعلى رأسها مستشفى سرطان الأطفال 57357 والتى كشف تقرير المراقب المالى لها عن عام ٢٠١٧ بأن التبرعات تصل لأكثر من مليار جنيه و الإعلانات ١٣٦ مليونا وعلاج الأطفال المرضى ١٦٤ مليونا”.