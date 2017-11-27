البرلمان يفتتح جلسته الطارئة بالوقوف حدادا على شهداء الروضة

ياسمين فواز: افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابى بمدينة بئر العبد بالعريش، في أول جلسة عامة بعد الحادث الأليم الذى استشهد وأصيب فيه المئات من أبناء سيناء. ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقا

ياسمين فواز:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابى بمدينة بئر العبد بالعريش، في أول جلسة عامة بعد الحادث الأليم الذى استشهد وأصيب فيه المئات من أبناء سيناء.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقارير اللجنة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكان القانون رقم 13 للسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بهدف حل أزمة الكهرباء بشكل نهائى وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة.

وتناقش الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.