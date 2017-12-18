البرلمان يعلن عن زيادة جديدة في أسعار السجائر

ياسمين فوازأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن فرض نسب جديدة علي السجائر فى قانون التأمين الصحي الخاصة بالسجائر تختلف عن النسب الماضية، قائلا: "النسب الحالية لدعم وتدعيم القانون"، مطالبا الحكومة بتوضيح إشكالية النسب المئوية على السجائر والتبغ.جاء ذلك ردا على تساؤل النائب محمد



ياسمين فواز

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن فرض نسب جديدة علي السجائر فى قانون التأمين الصحي الخاصة بالسجائر تختلف عن النسب الماضية، قائلا: “النسب الحالية لدعم وتدعيم القانون”، مطالبا الحكومة بتوضيح إشكالية النسب المئوية على السجائر والتبغ.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن النسب الجديدة على السجائر فى قانون التأمين الصحى الجديد، وهل لها علاقة بالنسب التى تم فرضها عليها منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد السويدي خلال مناقشة قانون التأمين الصحى، بحضور وزيرى المالية والصحة، أن القانون تضمن 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخري حتى تصل إلي 1.5 جنيه.

ولفت السويدي إلى وجود إشكالية أخرى فى القانون تتعلق برسوم الـ 75 قرشا، ونسبة الـ10% للتبغ، مؤكدا ضرورة أن تكون الرسوم كلها بالنسب، خاصة أن السجائر أنواع وأسعارها تختلف ومن ثم يجب أن تكون الرسوم بنسب محددة.