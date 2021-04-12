سيـــاســة

البرلمان يعتمد الحساب الختامي لموازنته بقيمة مليار و40 مليون جنيه

لعام 2019/2020
ياسمين فواز 3:46 م, الأثنين, 12 أبريل 21 3:46 م, الأثنين, 12 أبريل 21

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وافق البرلمان على اعتماد الحساب الختامي لموازنة المجلس لسنة 2019 / 2020 بقيمة مليار و40 مليون جنيه.

وبلغ الباب الثاني من الاستخدامت أكثر من 524 مليون جنيه، والباب الثالث أكثر من 13 مليون جنيه.

كما وافق البرلمان نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.

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وأقر البرلمان مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.

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وطالب رئيس البرلمان ، الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء وإحالتها للحكومة.

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بقلم ياسمين فواز

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