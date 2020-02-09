البرلمان يطالب وزيرة التعاون الدولي بالاهتمام بملف إزالة الألغام من الصحراء الغربية

طالبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الاهتمام بقضية إزالة الألغام من الصحراء الغربية والساحل الشاملي الغربى، في سياق التوجهات التنموية المصرية.

وأكدت الوزيرة أنها عكفت على إعداد حوكمة ومنظور لكيفية التفعيل الكامل لمنظومة إزالة الألغام من تلك المنطقة المهمة .

جاء ذلك خلال لقاء نواب اللجنة اليوم الأحد مع الوزيرة حول حاضر ومستقبل التعاون الدولي.

كما كشفت المشاط عن استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 في إطار القرار الجمهورى المنظم لعمل الوزارة، لتتولى تدعيم شراكة متعددة الأطراف لمصر، مع شركاء التنمية والحكومات، وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين ، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

المشاط: العمل على تدعيم التعاون الاقتصادي بين مصر ودول العالم

وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ ما سبق يكون من خلال تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المقترضة، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وإعداد اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع الحكومات الأجنبية والهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها.

مطالب البرلمان من وزيرة التعاون الدولي

من جانبه، شدد النائب كريم درويش رئيس اللجنة على حرص لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان على ان الاجتماع يهدف إلي استيضاح رؤيتها حول أولويات وآفاق التعاون الدولى خلال المرحلة القادمة من منطلق التواصل بين اللجنة كلجنة معنية بقضايا التعاون الدولى المصرى وقضية التنمية بصفة خاصة والوزارة.

وأضاف أن ذلك لتخلص اللجنة من خلال مشاوراتها مع الوزيرة لنقاط مشتركة لتعزيز التنمية المصرية فهذه القضية محور لقاءات اللجنة مع كافة ممثلي العالم وموفديها ومن خلال اللقاءات الدولية.



وأكد درويش أهمية دبلوماسية التنمية التي تنتهجها اللجنة في سياق السياسة العامة للدولة وأهمية تنسيق المواقف على المستوى الدولى لإنجاز أهداف التنمية المستدامة التي تمس المواطنين المصريين، وتؤدى للوفاء بكافة متطلبات التنموية وهى المهمة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى كل الاهتمام .

كما نوه رئيس خارجية النواب لأهمية إيصال رسالة إيجابية موحدة عن الشأن المصري عبر كافة الأطر الدبلوماسية والشعبية لإبراز الرسائل الإيجابية المصرية في كافة المحافل الدولية تجسيداً للقوة المصرية الشاملة .