البرلمان يطالب بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات

ياسمين فواز:قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن أى موظف عام يثبت تعاطيه للمخدرات والمسكرات يجب فصله وفقا للقانون.جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمادة إجراء الكشف الطبى للمتقدمين لانتخاب ممثلي العاملين فى مجالس الإدارة.ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مواد الإصد

ياسمين فواز:

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن أى موظف عام يثبت تعاطيه للمخدرات والمسكرات يجب فصله وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمادة إجراء الكشف الطبى للمتقدمين لانتخاب ممثلي العاملين فى مجالس الإدارة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث تنص المادة الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام”.

ونصت المادة الثانية على أن “تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق”.

ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، على أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الرابعة على أن “تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية”.

أما المادة الخامسة، وهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، وينفذ كقانون من قوانين الدولة”.