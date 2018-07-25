البرلمان يطالب «المالية» بمذكرة شارحة لفئات الصناديق الخاضعة للقانون

ياسمين فوازطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وزارة المالية بموافاتها بمذكرة شارحة بشأن فئات الصناديق الخاصة التى ينطبق عليها مشروع قانون لاستقطاع نسبة من فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة تصل إلى %15 بحد أقصى.وقررت اللجنة فى اجتماعها أمس الثلاثاء رفض النسبة



ياسمين فواز

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وزارة المالية بموافاتها بمذكرة شارحة بشأن فئات الصناديق الخاصة التى ينطبق عليها مشروع قانون لاستقطاع نسبة من فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة تصل إلى %15 بحد أقصى.

وقررت اللجنة فى اجتماعها أمس الثلاثاء رفض النسبة المقترحة من الحكومة وهى %25 واستبدالها بنسبة %15 كما هى مقررة فى العام الماضى، ومن المقرر إدراج مشروع القانون بالجلسة العامة اليوم الأربعاء لإقراره قبل الإجازة البرلمانية والتى ستبدأ الأسبوع المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، والإسكان الاجتماعى، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.

وينص مشروع القانون على استقطاع نسبة متدرجة من فوائض الصناديق تبدأ من %5 حتى %15 حسب قيمة أرصدتها.

ووفقا للنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ«المال»، يهدف مشروع القانون إلى استقطاع نسبة من الفوائض الخاصة بالصناديق السابقة بما لا يؤثر على سير العمل، مؤكدا أن البرلمان يؤيد مشروع القانون ويدعمه كإحدى سبل خفض عجز الموازنة للعام المالى المقبل.

وأشار إلى أن التشريع الجديد سيعمل فى إطار قانونى منفصل يسمح لـ«المالية» بخصم النسبة المحددة واستقطاعها بشكل مباشر من الفائض فى الصناديق الخاصة وإيراداتها، لسد العجز المرصود داخل الموازنة والتى سبق أن وافق عليها البرلمان، لافتا إلى أن نسبة الاستقطاع التى أقرتها الوزارة العام الماضى وهى%15 حققت فائضا يتعدى 7 مليارات جنيه.

ولفت الشريف إلى أن لجنة الخطة بالبرلمان رفضت نسبة %25 وأبقت على %15 من الفوائض لمزيد من المرونة بين الهيئات الاقتصادية العامة التى ينطبق عليها القانون لاستكمال مشروعاتها وتنمية إيراداتها.

وينص مشروع القانون كما ارسلته الحكومة على خصم نسبة تعادل %25 من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30-6-2018 لمرة واحدة، على أن يستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى ترحل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.

وكشف تقرير حديث لوزارة المالية مُقدم للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مطلع العام الجارى بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم أرصدتها، عن وجود 7397 حسابا مفتوحا بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 67.5 مليار جنيه بتاريخ 30 يونيو2017.

وأوضح التقرير أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبين أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 30 مليار جنيه وعددها 3887 حساباً.