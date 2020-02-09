البرلمان يطالب الحكومة بخطة تفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال

طالب البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، بعرض خطة تفصيلية بشأن تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال ، وخطوات التصرف في الأراضى التابعة لها، على المجلس، قبل تنفيذها.

البرلمان يوافق رسميا على الإذن لوزير المالية بضمان القابضة للقطن

جاء ذلك خلال إقرار البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد، قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج رسميا.

ووجه الدكتور على عبد العال سؤالا لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق حول موقف أراضي تلك الشركات من تمويل ذلك التطوير.

وقال الوزير، إن هناك بعض الأراضى غير المستغلة، التي سيتم بيعها بالفعل.

وهو ما دعا رئيس البرلمان، للتأكيد على ضرورة عرض خطة تفصيلية على البرلمان بشأن تلك الخطة وموقف الأراضي التي سيتم التصرف فيها قبل تنفيذها.

وأوضح عبد العال، ان الخصخصة في شكلها السابق لن تعود مرة أخرى، مضيفا، ما تم من قبل بشأن الخصخصة لم يكن فيها شفافية ما نتج عنها مشكلات عديدة.

ويهدف مشروع القانون، إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد، وبطء الحركة بطريقة اقتصادية، واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدى الغير.