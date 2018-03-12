البرلمان يطالب الحكومة بإرسال الموازنة لتفعيل تطبيق البرامج والأداء

ياسمين فوازتنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرسال مجلس الوزراء للموازنة العامة للدولة، حتي تقوم الوزارات بتطبيق نظام البرامج والاداء عليها ووضع الأرقام في الموازنات التي قدمتها. يأتي ذلك عقب عقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030

ياسمين فواز

تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرسال مجلس الوزراء للموازنة العامة للدولة، حتي تقوم الوزارات بتطبيق نظام البرامج والاداء عليها ووضع الأرقام في الموازنات التي قدمتها.

يأتي ذلك عقب عقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لاستلام موازنة البرامج والآداء من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة.



وأوضحت سيلفيا نبيل أن وزارات التعليم العالي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة، سلموا موازنتهم اليوم، ولكن وزارتي المالية والتخطيط لم يقدموا الموازنات الخاصة بهما، حيث أن وزارة المالية تراجع موازنة المالية، والتخطيط يتم مراجعتها في المالية، وأن وزارة التنمية المحلية سلمت ديوان عام وستسلم المحافظات غدا.

وأشارت نبيل إلى أن اللجنة تنتظر اعتماد مجلس الوزراء للموازنة العامة للدولة، حتي تقوم الوزارات بوضع الأرقام في الموازنات التي قدمتها.

وأضافت سيلفيا نبيل أن اللجنة والوزارات يصارعون الزمن من أجل استكمال موازنة البرامج والآداء، وخروجها بالشكل الأمثل بعد كل هذا الجهد المبذول.

وكشفت عن تخلف البحث العلمي عن حضور الاجتماع الذي تم عقده اليوم، مؤكدة إخطار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخلفهم عن الحضور.