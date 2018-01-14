البرلمان يصوِّت على التعديل الوزارى وجدل حول منصب رئيس الحكومة

ياسمين فوازيعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلسة عامة طارئة للبرلمان اليوم الأحد، بعد أن كان مقررًا لها الثلاثاء القادم، للتصويت على التعديل الوزارى الجديد، برئاسة القائم بالأعمال الحالى، المهندس مصطفى مدبولى، إعمالأ للمادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.ورغم تفاجؤ النواب منتصف ل

ياسمين فواز

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلسة عامة طارئة للبرلمان اليوم الأحد، بعد أن كان مقررًا لها الثلاثاء القادم، للتصويت على التعديل الوزارى الجديد، برئاسة القائم بالأعمال الحالى، المهندس مصطفى مدبولى، إعمالأ للمادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ورغم تفاجؤ النواب منتصف ليل أول أمس برسالة من الأمانة العامة بالمجلس للدعوة إلى حضور جلسة اليوم دون توضيح أسباب الانعقاد، فإن أروقة البرلمان وجروبات «الواتس أب» شهدت توقعات بالتعديل الوزارى المتوقع عرضه اليوم، وقالت مصادر برلمانية لـ «المال» أنه سيشمل الإبقاء على شريف اسماعيل رئيسا للوزراء، وتغيير بعض الحقائب من بينها الزراعة والرى، بجانب الصحة الذى تقدم وزيرها باعتذار مكتوب عن الاستمرار فى منصبه.

فيما قال القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى أنه مستمر فى عمله، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية، إلى أنه لم يُبلغ بأية قرارات خاصة بالتعديل الوزارى حتى مثول الجريدة للطبع.

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديل الوزارى المرتقب لن يشمل تغييرًا لمنصب رئاسة الوزراء، قائلا: «التوقيت الحالى غير مناسب لتعيين رئيس وزراء جديد، وسيتم الإبقاء على شريف إسماعيل، مع إجراء تعديل وزارى بالتشاور معه».

وأضاف بكرى لـ«المال»، أن اقتراب انتخابات الرئاسة هو ما يحول دون تشكيل جديد للحكومة، خاصة أنه إذا أعفى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الآن سنكون أمام تشكيل وبرنامج جديدين يطرحان على المجلس، «الوقت لا يسمح بذلك حاليًّا».

وأوضح أن التعديل الوزارى سيسير وفق المادة (147) من الدستور، ليقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء التعديل، ويتم تعيين الجدد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وقال بكرى إنه وفقًا للدستور، فى حال تقديم رئيس الوزراء استقالته، تسقط الحكومة بالكامل، وبناء عليه يتم اختيار رئيس وزراء جديد يُعرض اسمه على البرلمان، ويقدم برنامجه إلى مجلس النواب، وإن لم ينل الموافقة، يعود الأمر لائتلاف الأغلبية.

وتوقع النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية استمرار حقيبة الإسكان ضمن ولاية مدبولى حتى ينهى الملفات المهمة التى ما زالت مفتوحة، كالعاصمة الإدارية والإسكان الاجتماعى والمدن الجديدة وغيرها.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف “دعم مصر” إن الأوضاع الصحية لإسماعيل تحول دون قيامه بأعماله، متوقعًا أن يتولى عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى منصب وزير الإسكان خلفًا لـ«مدبولى» ليتولى الأخير رئاسة الوزراء، وتعيين رانيا المشاط، وزيرة للسياحة خلفًا ليحى لراشد.