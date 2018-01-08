البرلمان يصوت على قانون الإفلاس.. والاقتصادية: لم نطلع عليه

ياسمين فواز: فوجىء أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة عمرو غلاب ، بإدراج تقرير اللجنة المشتركة بين هيئات مكتب لجنتى الاقتصادية والتشريعية بالمجلس الخاص بقانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فى الجلسة العامة، اليوم، تمهيدا لمناقشة القانون دون أن تطلع عليه أو حضور جلسات المناق

ياسمين فواز:

فوجىء أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة عمرو غلاب ، بإدراج تقرير اللجنة المشتركة بين هيئات مكتب لجنتى الاقتصادية والتشريعية بالمجلس الخاص بقانون “تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فى الجلسة العامة، اليوم، تمهيدا لمناقشة القانون دون أن تطلع عليه أو حضور جلسات المناقشة الخاصة به.

ورغم أن التقرير المشترك، أشار إلى عقد اللجنة المشتركة اجتماعين لنظر مشروع القانون المعروض ، فى 4 مايو ، و 19 نوفمبر 2017، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وحضور أعضاء اللجنة المشتركة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، فإن كلا الاجتماعين لم يحضرهما أى ممثلين لهيئة مكتب اللجنة الاقتصادية، المتمثلة فى رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وقال مدحت الشريف ومحمد على، وكيلا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإفلاس لم يحل إلى اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الجارى، مشيرين إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة لهيئات مكتب اللجنتين لم يحضراها، بسبب تركيزها على قانون حماية المستهلك، الذى لاتزال تدرس العقوبات الواردة فيه.

وأكد محمد بدراوى، عضو اللجنة، فى تصريحاته لـ «المال» عدم اطلاعه على مشروع القانون، قائلا :” لقد تفاجأنا بإدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم، رغم عدم مناقشتنا له داخل اللجنة، مضيفا أنه سيحاول الاطلاع على مشروع القانون، وتقرير اللجنة التشريعية الخاص به قبل جلسة اليوم، عند توزيعه عليهم.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، أحال فى جلسة 10 أبريل 2017، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وأكد إيهاب الطماوى، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإفلاس، أحد مكملات قانون الاستثمار، وتم إدراجه فى جلسة اليوم، بناء على توصية عاجلة من هيئة مكتب البرلمان ، مشيرا إلى أن القانون تضمن شرحا لنظام الإفلاس باعتباره أحد أبواب القانون التجارى الرئيسية، وله أهمية بالغة كونه آلية يستطيع الدائن من خلالها استيفاء دينه عن طريق التنفيذ على أموال مدينه.

وأوضح فى تصريحاته لـ «المال» أن تقرير اللجنة المشتركة تضمن الهدف من إقراره ، وهو الارتقاء بترتيب مصر على مؤشر قياس حسن ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، فقد حازت موقعا متأخرا، فيما يتعلق بالخروج من الاستثمار مقارنة مع الدول الأخرى، وكان ترتيبها 146 من أصل 185 دولة فى عام 2013.

ولفت إلى أن التقرير تضمن نظام الإفلاس، والنظم الواقية منه فى تشريعات الدول المقارنة، ونظامى تأجيل الديون، والصلح الواقى، منوها بأن الهدف من مشروع القانون، ضمان مجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وإنقاذ المشروعات المتعثرة والمتوقفة، أو تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.