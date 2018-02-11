البرلمان يصوت على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

❏ إضافة %20 على التعويضات المقدرة.. وعقوبات عدم التنفيذ تصل إلى الحبس ياسمين فوازتُصوت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، علي مشروع قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تمهيدا لإقراره وإصدار لائحته التنفيذية.يمنح المشروع&

❏ إضافة %20 على التعويضات المقدرة.. وعقوبات عدم التنفيذ تصل إلى الحبس

ياسمين فواز

تُصوت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، علي مشروع قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تمهيدا لإقراره وإصدار لائحته التنفيذية.

يمنح المشروع رئيس الجمهورية، الحق فى تفويض غيره، فى إصدار قرار نزع الملكية، مع الحفاظ على حقوق الملاك، ومنح المستحق تعويضا عادلا، بإضافة %20 على القيمة التى تقدرها لجان التقييم، وإيداع المبلغ فى حساب بنكى يدر عائدا يستفيد به المستحق، حال تأخر الصرف لأى سبب، كتعويض معنوى إضافى على قيمة الملكية المنزوعة.

وتمنح التعديلات الجديدة محافظ الإقليم، حق إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على عقارات فى حالات الضرورة، على أن تعد جهة نزع الملكية قائمة بالعقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق، ومحال إقامتهم، والتعويضات المقدرة، على أن تُودع مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا، من تاريخ صدور القرار.

وقال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان، إن مشروع القانون يهدف إلى القضاء على العشوائيات، بما يتناسب مع مانصت عليه المادة 35 من الدستور، والتى تتيح للدولة حق انتزاع الملكية الخاصة بتفويض، شريطة التعويض مقدما، لافتا إلى أن التقييم ستقوم به لجان تابعة للمحافظة، أو مكاتب استشارية.

وتنص المادة 35 من الدستور، على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، لـ«المال»، أنه فى حال اعتراض صاحب الملكية على التعويض، فإنه يجوز تقديم تظلم لزيادة سعر التقييم من خلال لجنة خارجية مختصة، معتمدة من هيئة الموارد المالية، لافتا إلى أن عقوبة الامتناع عن تنفيذ القانون، تصل إلى الحبس.

فى سياق أخر، كشف عبد العزيز عن انتهاء اللجنة من مشروع قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أنه حدد عدة اشتراطات لوقف زحف العشوائيات، منها استخراج الرخص من خلال مكاتب استشارية هندسية، وأكد أن مجلس الدولة يقوم حاليا بمراجعة القانون.

وأوضح أن المجلس سيقر بالتوازى مع مشروع قانون البناء الموحد، مشروع قانون أخر للتعامل مع المبانى المخالفة، سيتم العمل به 8 أشهر فقط، يهدف الى حصر المبانى المخالفة، والتصالح مع المخالفين، وفق شروط.

وشدد على أن اللجنة انتهت من القانون، تمهيدا لإقراره فى جلسة عامة، كونه من القوانين الهامة التى تمس 40 مليون مواطن، وأكد أنه وفقا لأخر التقارير، فإن هناك مليون و600 مخالفة، تعادل.%38.6 من المبانى بمصر.