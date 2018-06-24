البرلمان يصدق على اتفاقيات تمويلية بقيمة 3.3 مليار دولار

المال - خاص :وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 8 اتفاقيات تعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من شركاء التنمية، بقيمة إجمالية 3.3 مليار دولار.وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الاتفاقيات تأنى فى إطا

المال – خاص :

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 8 اتفاقيات تعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من شركاء التنمية، بقيمة إجمالية 3.3 مليار دولار.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الاتفاقيات تأنى فى إطار أولوية الاستثمار فى المواطن، والتعليم، التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه أمام مجلس النواب، أثناء حلف اليمين الدستورية.

وأكدت أن وزارتها تضع الاستثمار فى التعليم ودعم منظومة الصحة ضمن أولوياتها للمساهمة فى تطويرها، ما يؤدى إلى الارتقاء بالإنسان المصرى.

وأضافت أنه بناء على اقتراحات أعضاء مجلس النواب، ولقاءات عديدة مع نواب لجنة التعليم، فإن هناك دعم أكبر تم تخصيصه لقطاعى التعليم والصحة.

وذكرت أن جميع المنح التى يتم التفاوض عليها ستقوم بتوجيهها للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة بجانب التعليم العالى، وتنمية المهارات، والرعاية الصحية.

وتضم التمويلات الجديدة الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بغرض تمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، وتهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته، والقمح، والمواد التموينية والغذائية، وسلع أخرى.

الاتفاقية الثانية تخص اتفاق تمويل مشروع كفاءة الطاقة، لصالح شركة إيجاس، من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة فى خط أنابيب الغاز المصرى والبنية التحتية لنقل الغاز.

والاتفاقية الثالثة عبارة عن التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعليم الأساسى، بقيمة 13 مليون دولار، وتهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى، وتحسين مهارات القراءة، والرياضيات، واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات، والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.

وتتعلق الاتفاقية الرابعة بالتعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، وتهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والاتفاقية الخامسة، هى التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، وتهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.

وتتضمن الاتفاقية السادسة، التى هى عبارة عن منحة من الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف، بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، وتعد الاتفاقية ضمن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كوريا الجنوبية.

والاتفاقية السابعة، منحة من الحكومة اليابانية للمساهمة فى توريد أجهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين يابانى، بما يعادل 9 ملايين دولار.

وتهدف لدعم الأداء والمحتوى التعليمى الذى ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية، والمساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثياً لاستخدام إمكانات هذه الشركات فى التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة، وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

وأخيرا الاتفاقية الثامنة، هى شراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بمقتضاها منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.