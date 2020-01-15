البرلمان يشكل لجنة فرعية لمناقشة الحساب الختامي لـ 22 وزارة

قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، تشكيل مجموعة عمل بقيادة النائبة سيلفيا نبيل ومستشاري اللجنة ومن يرغب من النواب، لوضع تقرير عن الحساب الختامي لـ 22 وزارة، بشأن موازنة البرامج والأداء لسنة ١٨/١٩ حسب خطة العمل لعرضه على اللجنة.

وأشارت “نبيل” إلى أن التقرير سيكون ثاني تقرير ختامي برامج وأداء تعده لجنة الخطة والموازنة بعد إعداد تقرير ختامي ١٧/١٨ للوزارات الـ ٦ المطبقة آنذاك، وهو ما يعد سبقًا للجنة الخطة والموازنة وإنجازاً تاريخيًا للبرلمان.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن مجموعة العمل ستقوم بالتدقيق في موازنة الـ 22 وزارة، حتى تخرج بتقرير وافي وشامل، عن موازنة البرامج والأداء التي قدمتها الوزارات، حتى يتم عرضه على اللجنة لمناقشته، تمهيدًا لوضع توصياتها وعرضه على الجلسة العامة في البرلمان كملحق لتقرير الختامي البنود.