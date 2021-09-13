سيـــاســة

البرلمان يستكمل تدريب أعضائه على محددات الأمن القومي والعلاقات الدولية

تعقد فاعليات البرنامج التدريبي في مقر البرلمان ، الأسبوع الجاري خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021
ياسمين فواز 11:12 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21 11:12 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تواصل الأمانة العامة في البرلمان ، برئاسة أحمد مناع، استكمال فاعليات التدريب البرلماني لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التي تهم الشأن البرلماني.

وانطلقت أمس الأحد، فاعليات البرنامج التدريبي الأول لأعضاء المجلس والذي ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضًا محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

اقرأ أيضا  أول تعليق من البرلمان على واقعة إهانة ممرض وإجباره على السجود لكلب

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي في مقر البرلمان ، الأسبوع الجاري خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن يعاد نفس البرنامج التدريبي في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من نواب البرلمان للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة (418) من اللائحة الداخلية في البرلمان إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

النائب العام يأمر بحبس طبيب وموظف في مستشفى خاص تنمر على ممرض بها

المال - خاص 1:54 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21

الخارجية: عودة 53 مصرياً قبضت عليهم السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

سمر السيد 11:28 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

الصين وباكستان تقدمان مساعدات لأفغانستان.. والغرب «يفكر»

أيمن عزام 10:18 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

الدوحة المكان المفضل لطالبان .. وزير الخارجية القطري يزور كابول

أيمن عزام 6:39 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

خلال زيارتها لمصر .. قائد الحرس الوطني لولاية تكساس تلتقي عددا من كبار قادة القوات المسلحة 

أحمد اللاهوني 6:38 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويتفقدا القوات المشاركة بتدريبات «النجم الساطع 2021» 

أحمد اللاهوني 6:34 م, الأحد, 12 سبتمبر 21