البرلمان يستكمل تدريب أعضائه على محددات الأمن القومي والعلاقات الدولية

تعقد فاعليات البرنامج التدريبي في مقر البرلمان ، الأسبوع الجاري خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021

تواصل الأمانة العامة في البرلمان ، برئاسة أحمد مناع، استكمال فاعليات التدريب البرلماني لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التي تهم الشأن البرلماني.

وانطلقت أمس الأحد، فاعليات البرنامج التدريبي الأول لأعضاء المجلس والذي ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضًا محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي في مقر البرلمان ، الأسبوع الجاري خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن يعاد نفس البرنامج التدريبي في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من نواب البرلمان للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة (418) من اللائحة الداخلية في البرلمان إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.