البرلمان يستقبل 83 نائبا فرديا وتسليمهم كارنيهات عضويتهم اليوم

استقبلت الأمانة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار محمود فوزي ، اليوم الأحد (83) نائبًا من أصل (90) نائبا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 5 محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح).

وأعلن المستشار محمود فوزى، أمين عام البرلمان، أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى.

وخصصت أمانه البرلمان غدا الاثنين 28 ديسمبر لاستقبال نواب (10) محافظات هي (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نواب.

كما حددت الثلاثاء 29 ديسمبر، لاستقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.

وأكد أمين عام البرلمان أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للنواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة بالبرلمان.