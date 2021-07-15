سيـــاســة

البرلمان يستقبل وفدا شبابيا في إطار المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية القبرصية اليونانية

رئيس البرلمان : الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة لتعزيز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات.
ياسمين فواز 6:51 م, الخميس, 15 يوليو 21 6:51 م, الخميس, 15 يوليو 21

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان بمقر المجلس ‏اليوم الخميس وفداً شبابياً من مصر وقبرص واليونان في إطار أعمال النسخة الشبابية للمبادرة الرئاسية “إحياء الجذور”، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفيري قبرص واليونان بالقاهرة.

رئيس البرلمان : مصر وقبرص واليونان تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً مُشتركاً

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالوفد الشبابي، مؤكداً أن مصر وقبرص اليونان يمتلكون إرثاً حضارياً وثقافياً مُشتركاً يشهد عليه التناغم الإيجابي بين شعوبنا عبر التاريخ.

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وأشار رئيس البرلمان إلى أن انطلاق تلك النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور إنما يمثل دلالة مهمة على دور الشباب في تعزيز جسور الحوار والتكامل بين شعوبنا الصديقة.


كما أكد رئيس البرلمان أن الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة تعزز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات التي تواجهنا.

جانب من اللقاء

ودعا الشباب إلى إثراء رؤاهم المُشتركة حيال مختلف القضايا التي تواجه البلدان الثلاثة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جانبها، وجهت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عميق شكرها، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وكافة أعضاء المجلس، لما يقدموه من تعاون بناء مع وزارة الهجرة في مختلف ملفات عمل الوزارة.

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واكدت حرصها على تنظيم تلك الزيارة الشبابية في إطار المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور” بهدف الاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية المصرية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب في العمل السياسي.

واضافت أن تلك النسخة من المبادرة تُعد فرصة لخلق حوار مستدام بين الجيلين الثاني والثالث من أبناء البلدان الثلاثة حيال التحديات المشتركة.

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عقب اللقاء، تم اصطحاب نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوفد الشبابي المصري القبرصي اليوناني في جولة داخل أروقة مجلس النواب تفقدوا خلالها مُتحف المجلس واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة النيابية المصرية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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