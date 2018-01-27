البرلمان يستعجل الجهات المعنية لإرسال ترشيحاتها بشأن القومى لحقوق الإنسان

ياسمين فوازطالب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الجهات المنوط بها إرسال مرشحيها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإسراع بإرسالها.وأكد أن بعض الجهات لم ترسل مرشحيها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان حتى الآن. &n

ياسمين فواز

طالب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الجهات المنوط بها إرسال مرشحيها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإسراع بإرسالها.

وأكد أن بعض الجهات لم ترسل مرشحيها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان حتى الآن.



وقال عابد إنه طبقًا للقانون رقم 197 لسنة 2017 فإن ترشيحات المجلس القومى لحقوق الإنسان تقوم بإرسالها بعض الجهات لمجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان كان يستهدف سرعة التزام هذه الجهات بإرسال مرشحيها من أجل الاسراع بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تأخر بعض الجهات فى إرسال مرشحيها.

وأوضح أن مجلس النواب أرسل استعجالًا جديدًا للجهات التى لم ترسل مرشحيها من أجل الإسراع بإرسالها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة أن المجلس الحالى هو لتسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.