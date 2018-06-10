البرلمان يستدعى طارق عامر بعد العيد لشرح تفاصيل السياسة المالية

ياسمين فوازقرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، دعوة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماع مخصص بعد إجازة عيد الفطر، لشرح تفاصيل السياسة المالية، منتقدا تخصيص دعم إضافي، خاصة أن طلب وزارة المالية بتخصيص 70 مليار جنيه اعتمادا إضافيا للموازنة نجد أن 90% منه مخصص للبنك المر

ياسمين فواز

قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، دعوة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماع مخصص بعد إجازة عيد الفطر، لشرح تفاصيل السياسة المالية، منتقدا تخصيص دعم إضافي، خاصة أن طلب وزارة المالية بتخصيص 70 مليار جنيه اعتمادا إضافيا للموازنة نجد أن 90% منه مخصص للبنك المركزى.

وأكد عيسى أن الهدف من استدعاء محافظ البنك المركزي يهدف إلى معرفة تفاصيل السياسة النقدية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة فتح اعتماد إضافي للموازنة الجارية بقيمة 70 مليار جنيه بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.

وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تراجع معدلات التضخم فى الفترة من مايو 2017 حتى مايو 2018 إلى الثلث تقريبا، لافتا إلى أن معدلات التضخم فى نهاية مايو 2017 كانت نحو 30%، وفى نهاية مايو 2018 بلغت نحو 11.2%.

وأوضح الجارحى، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك حوالى 54 مليار جنيه زيادة فى بند فوائد الدين، حيث قُدرت الفوائد بالموازنة بنحو 380 مليارا وقفزت إلى أكثر من 433 مليارا، مشيرا إلى أن الاعتماد الإضافى بالباب الخامس به تجاوز بسيط بسبب الدواعى الأمنية بمحافظة شمال سيناء.