البرلمان يستجيب لمطالب الجماعة الصحفية ومجلس الدولة

■ السماح بدمج المؤسسات ورفض إلغائها.. وإلزامها بأن يكون %70 من محرريها مقيدين بالنقابة المال ـ خاصاستجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال لمطالب نقابة الصحفيين وملاحظات مجلس الدولة بعد إعادة المداولة على بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تمهيدًا للتصويت عليه بشكل نهائى حال

■ السماح بدمج المؤسسات ورفض إلغائها.. وإلزامها بأن يكون %70 من محرريها مقيدين بالنقابة



المال ـ خاص

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال لمطالب نقابة الصحفيين وملاحظات مجلس الدولة بعد إعادة المداولة على بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تمهيدًا للتصويت عليه بشكل نهائى حال اكتمال النصاب فى جلسة اليوم الإثنين.

وشهدت الجلسة العامة، الأحد، سجالا عنيفًا بين النواب الصحفيين والمستشار عمر مروان، مستشار الدولة للشئون النيابية والقانونية، فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطى والتى انتهت بحذفها من القانون والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور «لا تُوقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أوالعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أوبالتمييز بين المواطنين أوبالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

ووفقًا للنائب أحمد الطنطاوى فى تصريحاته لـ«المال» فإنه تقدم بطلب لإعادة المداولة على 11 مادة تمت الموافقة على 5 منها فقط، مضيفا أنه سيطلب إعادة المناقشة بشأن المواد الست المتبقية قبل التصويت النهائى على القانون، لكونها مواد جوهرية مرتبطة بما نص عليه الدستور .

وأشار الطنطاوى إلى تمكنه من انتزاع التعديلات الخمسة سالفة الذكر، وعلى رأسها إلغاء الحبس الاحتياطى، وإلزام المؤسسات الصحفية بأن تضم طافة العمل الفعلية بها %70 من الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين.

ولفت إلى أن المادة نفسها تضمنت تعديلاً بأن يشمل تطبيقها المؤسسات الصحفية القائمة بالفعل والطالبة للترخيص.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة أيضًا على دمج المؤسسات الصحفية وليس إلغاءها كما كان فى النص القديم، إلى جانب منع الصحفيين من جلب المواد الإعلانية، كما طالب بوضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.

واستجاب البرلمان لتعديلات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على المادة 43 من القانون، ليصبح نصها: «يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن %70 من طاقة العمل الفعلية»، إضافة إلى المادة 60 بحيث تنص على أنه «يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أوالموقع الإلكترونى إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية و50 ألفًا للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أوبأى طريقة دفع أخرى».

وأكد عبدالعال أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستورى لتفادى أى شبهة، متابعًا «نحن مع حرية الصحافة».

وأضاف أنه لا توجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين، سوى الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسؤولية، وأنه لا مجتمع ناجحًا دون حرية مسوولة قائلا: «الحرية نسبية ويجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع».

وأيده النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، مؤكدا أن الانتهاء من قوانين الصحافة إنجاز كبير، وأضاف أنه تمت الاستجابة لجميع ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على هذه القوانين.