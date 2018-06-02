البرلمان يرفع جلسة تنصيب السيسي.. ويعاود الانعقاد غدا

ياسمين فواز:رفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة الخاصة بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية، علي أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الأحد.وشهدت الجلسة العامة اليوم السبت، تصفيق حاد من قبل النواب أثناء الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية.وحضر جلسة اليوم حرم ا

ياسمين فواز:

رفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة الخاصة بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية، علي أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الأحد.

وشهدت الجلسة العامة اليوم السبت، تصفيق حاد من قبل النواب أثناء الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية.

وحضر جلسة اليوم حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.