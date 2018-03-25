البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب بينهم مرتضى منصور

عضو بالتشريعية :طلبات رفع الحصانة عن "مرتضى" كيدية ياسمين فواز حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلبات رفع الحصانة المقدمة إليها عن ثلاثة نواب،من بينهم النائب مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك. وكشف المستشار حسن بسيونى عضو لجنة القيم والتشريعية…

عضو بالتشريعية :طلبات رفع الحصانة عن “مرتضى” كيدية



ياسمين فواز

حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلبات رفع الحصانة المقدمة إليها عن ثلاثة نواب،من بينهم النائب مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك.

وكشف المستشار حسن بسيونى عضو لجنة القيم والتشريعية بمجلس النواب عن أن اجتماع اليوم جاء لحسم طلبات رفع الحصانة عن النواب أحمد محمد بدران، ومرتضي منصور و أحمد عيسي عبد العال

وأكد أن اليوم الاحد كان أخر يوم فى انتهاء الفترة الزمنية المحددة لنظر تلك الطلبات سواء بالموافقة أو الرفض.

وأشار بسيونى فى تصريحاته لـ”المال” إلى أن اللجنة رفضت قبول طلب رفع الحصانة عن منصور وعبد العال لعدم استيفاء الطلبات الاوراق المطلوبة والتى نصت عليها اللائحة ، مشيرا إلى أن أغلب الطلبات المقدمة ضد رئيس نادى الزمالك ” كيدية” .

وقال عضو اللجنة التشريعية إن طلب رفع الحصانة الذى رفضته اللجنة اليوم كان استكمالا لسيناريو الطلبات الكيدية، لافتا إلى أن النائب الثالث أحمد بدران قدم للبرلمان أوراق التصالح المعتمدة داخل النيابة بانتهاء مجريات القضية التى تم التصالح فيها .