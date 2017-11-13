البرلمان يرحب بمقترح سفير اليونان تبادل الزيارات

ياسمين فواز عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً مع مايكل كريستوس سفير اليونان بالقاهرة، اليوم الاثنين بمقر اللجنة. في بداية اللقاء رحب طارق رضوان بالسفير اليوناني، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. واقترح السفير اليوناني تبادل الزيارات البرلمانية بين البرلمانيين

ياسمين فواز

عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً مع مايكل كريستوس سفير اليونان بالقاهرة، اليوم الاثنين بمقر اللجنة.

في بداية اللقاء رحب طارق رضوان بالسفير اليوناني، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

واقترح السفير اليوناني تبادل الزيارات البرلمانية بين البرلمانيين من البلدين لتوثيق العلاقات البرلمانية بينهما، ورحب رضوان بهذا الاقتراح، مؤكداً رغبة لجنة العلاقات الخارجية في توطيد علاقة البرلمان المصري بغيره من برلمانات العالم.

وأكد السفير اليوناني دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، كما أن اليونان تعتبر استقرار مصر استقراراً للمنطقة كلها، ونجاحها في هذه الحرب سيؤدي إلى استقرار المنطقة كلها بما فيها أوروبا، وإذا فشلت مصر في هذه الحرب تعرض الشرق الأوسط كله وأوروبا لموجات من الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما أعرب رضوان أن مصر بجانب حربها على الإرهاب تخوض حرباً أخرى لتطوير بنيتها التحتية وذلك لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء وجودة التعليم للكثير من المناطق المحرومة منها، ولكن العالم لا يتحدث إلا عن حرية الرأي والتعبير، مؤكداً أنها لا تقبل أن تفرض عليها دول الشمال قائمة معدة سلفاً، فمصر لديها مشاكلها الخاصة والتي تستلزم حلولا تتناسب مع البيئة المصرية.

وتطرق الحديث إلى الوضع في الشرق الاوسط والجهود المصرية لإزالة التوتر وعودة الاستقرار إلى المنطقة، والجولة التي يقوم بها سامح شكري وزير الخارجية في المنطقة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.