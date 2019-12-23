البرلمان يرحب بعودة رحلات السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ

رحب النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، بعودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ الدولى ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا.

جهود الدولة وراء عودة السياح البريطانيين

وأكد حسن السيد فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن عودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ كان بفضل جهود الدولة فى تأمين المطارات والمنشآت السياحية والدعاية بكثافة لرجوعها ، والتى تمثل جزءا كبيرا من الدخل القومى الذى يضاف للموازنة العامة للدولة ويقلل من عجز الموازنة .

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية بذلت مصر جهودا مضنية من خلال القوات المسلحة والشرطة لإعادة الأمن والأمان إلى البلاد ، حتى أصبحت مصر خارج قائمة الـ 10 دول المصنفة الأكثر إرهابا على مستوى العالم .

وتابع: وزيرة السياحة رانيا المشاط بذلت جهدا كبيرا لإعادة السياحة المصرية للمحافل الدولية ، وكان لها دور قوى فى استئناف رحلات السياحة البريطانية والفرنسية إلى مصر، متمنيا أن تعود السياحة الروسية بقوة إلى مصر ، خاصه لما تمتلكه من سياحة شواطئ وسياحة الآثار وسياحة المؤتمرات ، ولما تتمتع به من بمناخ معتدل طوال العام.