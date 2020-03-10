البرلمان يدعو الدول المشترطة تحليل «كورونا» للعاملين المصريين بمراجعة القرار

قال عبد العال: "مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة يسيء لصورة الدولة وهو أمر غير مقبول" .

دعا البرلمان الدول المشترطة حصول العاملين المصريين على شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، لإعادة النظر في هذا الإجراء والتعامل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان – خلال الجلسة العامة الاثنين، إنه لا يجب أن يخضع الجميع لهذا الإجراء أو أن تشترط بعض الدول الحصول على هذه الشهادة ، مستندا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

البرلمان : ليس مطلوبا من الجميع إجراء تحليل كورونا

وتابع رئيس البرلمان :” أتمنى من بعض الدول التي طلبت بإعادة النظر والعمل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، لأنه ليس مطلوبا من الجميع إجراء هذه التحاليل”.

كما طالب رئيس البرلمان من حكومة مصطفي مدبولي بتسهيل إجراءات حصول العاملين بالخارج على شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، وحل أي مشاكل للازدحام أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وقال عبد العال: “مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة يسيء لصورة الدولة وهو أمر غير مقبول” .

وطالب الحكومة أن تنهى هذا المشهد لأن هؤلاء المواطنين الذين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن ، قائلا: ” ارجو ان يتم التعامل معهم بقاعدة آدمية “.

الحكومة تعقب

و عقب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية، مؤكدا إطلاق وزيرة الصحة موقع على الإنترنت لتسهيل حصول العاملين بالخارج على شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، لإنهاء الازدحام فعليا أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة .

يشار إلي أن السعودية اشترطت على من يرغب في القدوم إلى المملكة من الدول التي انتشر فيها كورونا تقديم شهادة مخبرية (PCR) تثبت خلوه من الإصابة بالفيروس.

كما حظرت الكويت أيضا دخول جميع القادمين من أي جنسية ممن كانوا متواجدين في سبعة دول من بينها مصر، خلال الأسبوعين الماضيين باستثناء مواطني الكويت القادمين من تلك الدول والذين سيسمح لهم بالدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.

وفي السياق نفسه، قررت السعودية على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة أن يقدم شهادة مخبرية (PCR) تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لدخوله المملكة.

كما أعلنت السعودية، مساء الجمعة، قصر الدخول بشكل مؤقت إلى المملكة عبر المنافذ البرية مع الإمارات والكويت والبحرين على الشاحنات التجارية فقط ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا “المستجد”.

وأضافت وزارة الصحة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورا”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قصرت بشكل مؤقت أيضا دخول القادمين من تلك الدول على 3 مطارات هي مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.