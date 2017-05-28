البرلمان يدرس زيادة مخصصات التعليم 23 مليار جنيه

ياسمين فواز

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جميع الاستحقاقات الدستورية لنسب التعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة 2017/2018 كاملة وغير منتقصة، مؤكدا أن اللجنة تدرس حاليا زيادة موازنة قطاع التعليم 23 مليار جنيه، إضافة إلى مخصصاتها بدرجة في الموازنة بعد تقدم وزير التعليم بخطة واضحة لبرنامج تدريب لتطوير قطاع التعليم.

كانت وزارة المالية قد أعلنت ربط مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2017/2018 على الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، لكن بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى ٢٠١٦/٢٠١٧.

يشار إلى أن دستور 2014، نص على إلزام الحكومة برفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية في تصريحات سابقة أن مخصصات التعليم 142 مليار جنيه، و٦٥ مليارًا للتعليم الجامعى، و31 مليارًا للبحث العلمى، و103مليارات جنيه للصحة ليبلغ الإجمالى 341 مليار جنيه تمثل 10% من جملة الناتج المحلى للسنة الحالية

2016/2017 وليس السنة القادمة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال”، أن اللجنة تدرس أيضا زيادة موازنة قطاع الصحة لتطوير مستشفيات التأمين الصحي، لافتا الي أن وجود قطاعات بموازنات بعض الوزارات يحتاج لتعديل أهمها بند قطع الغيار للقطارات في موازنة النقل، وجهاز التنظيم والإدارة الذي يحتاج إلى عقد دورات تدريبية للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية وهو ما يتطلب زيادة المخصصات.

وأوضح أن اللجنة ستتقدم بمقترحين إلى وزارة المالية الأول خاص بتعديل بنود بالموازنة، والثانى زيادة مخصصات بعض القطاعات، منوها بأن اللجنة ستحدد موعدا للاجتماع مع وزير المالية لمناقشة هذه التفاصيل بعد انتهاء اجتماعها المقرر عقده غدا الاثنين.

وأشار ياسر عمر الي تسلم اللجنة خمسة تقارير فقط من اللجان النوعية للبرلمان وهي موازنة النقل والمواصلات والثقافة والإعلام والقوى العاملة.