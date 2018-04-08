البرلمان يدافع عن مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة

المال - خاص:دافعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة حسين عيسى، عن قيام حكومة المهندس شريف إسماعيل، بزيادة مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة (2018/2019 ) مؤكدة أن الرقم المدرج فى الموازنة، والبالغ 332 مليار جنيه، مقابل 282 مليارا للعام المالى الحالى (2017-2018)، دليل على انحياز الحكومة للفئا

المال – خاص:

دافعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة حسين عيسى، عن قيام حكومة المهندس شريف إسماعيل، بزيادة مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة (2018/2019 ) مؤكدة أن الرقم المدرج فى الموازنة، والبالغ 332 مليار جنيه، مقابل 282 مليارا للعام المالى الحالى (2017-2018)، دليل على انحياز الحكومة للفئات الأقل دخلا.

وأكد «عيسى» أنه رغم ذلك فإن العبرة ليست فى زيادة مخصصاته بقدر وصوله إلى مستحقيه، وشدد على أهمية استبعاد غير المستحقين، إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن هناك عددا من المؤشرات التى سيتم على أساسها، تم ضبط منظومة الدعم، فى العام المالى الجديد، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين.

ويتفق مع الرأى السايق ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: «نسب الدعم فى الموازنة الجديدة، تعكس اهتمام الدولة بمحدودى الدخل».

وأوضح أن تحريك أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد مرهون بالأسعار العالمية، نافيا ما تردد مؤخرا بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الوقود مرتين قبل نهاية 2018، وأضاف: «من الصعب أن تقدم الدولة على خطوة بهذه الخطورة، لما سينتج عنها من ارتفاع فى معدل التضخم»، مؤكدا أن الحل الأمثل هو تنقية جداول مستحقى الدعم حتى يحصل عليه من يستحقه فقط.

وحتى الآن لم تفصح وزارة المالية عن تفاصيل توزيع مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة، غير أن وثائق صندوق النقد الدولى بشان المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى يناير الماضى، كشفت عن أن الحكومة بصدد إجراء زيادات جديدة فى أسعار الوقود والكهرباء هذا العام.

فى سياق متصل، أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن تأييدها لتصريحات محمد شاكر، وزير الكهرباء بشأن رفع الدعم عن الكهرباء بنهاية 2022.

وحسب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، فإن خطوة رفع الدعم عن االكهرباء تأخرت 30 عاما، الأمر الذى كلف ولا يزال يكلف الدولة العديد من الأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن أسعار الكهرباء فى مصر، تعد الأرخص على مستوى العالم، مشددا على ضرورة رفع الدعم عن القادرين.