البرلمان يدافع عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل

ياسمين فواز دافعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس، عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدة أنه يخضع لقانون تنظيم سوق الغاز الذى أقره البرلمان مؤخرا. وانتقدت اللجنة الضجة المثارة بشأن الاتفاق المبرم بين شركة ديليك دريلينج، وشريكتها نوبل إينيرجى الأمريكية الإثنين الماضى، لتصدير 64 ملي

ياسمين فواز

دافعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس، عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدة أنه يخضع لقانون تنظيم سوق الغاز الذى أقره البرلمان مؤخرا.

وانتقدت اللجنة الضجة المثارة بشأن الاتفاق المبرم بين شركة ديليك دريلينج، وشريكتها نوبل إينيرجى الأمريكية الإثنين الماضى، لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لشركة دولفينوس هولدينجز المصرية، بقيمة 15 مليار دولار، من حقول تامار وليفياثان الإسرائيلية لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن قانون تنظيم سوق الغاز الذى أقره المجلس مؤخرا يعطى الحق للمستثمر -الأجنبى أو المحلي- فى استيراد الغاز وفقا لأوضاع السوق.

من جهة أخرى، تقدم النائب عبد الحميد كمال بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول حول الاتفاق، مشيرا إلى خطورة الأمر على الاقتصاد المصرى – بحسب الطلب-، مطالبًا بإحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس استنادا لمواد الدستور واللائحة الداخلية.

فيما حمّل النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، الإعلام المسؤولية عن تضخيم الأمر، موضحا أن قانون تنظيم سوق الغاز يجعل من مصر مركزا للطاقة بأنواعها، ويعطى الحق للمستثمر فى استيراد الغاز لإعادة تصنيعه وتصديره.

وأشار غلاب فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن الدولة يقتصر دورها فى الموافقة على نوعية المادة الخام المستوردة وفقا لمقاييس الطاقة العالمية، مطالبا بانتظار رأى وزارة البترول على الاتفاقية كاملة.

من جانبه، أكد النائب أشرف العربى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إنتاجية حقل ظهر ستحقق الاكتفاء الذاتى للاستهلاك المحلى من الغاز، ولكن لن يكفى الفائض لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011، إلى جانب امتلاك مصر لـ 4 وحدات تسييل غاز ستستفيد من الاتفاقية.

وردا على انتقاد البعض إعلان تفاصيل الاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلى، قال العربى فى تصريحات لـ«المال»، إن من حق الشركة إعلان تفاصيل الاتفاق لكونها مقيدة فى البورصات العالمية، لرفع قيمة أسهمها وتعزيز استثماراتها.

وأشار إلى استفادة مصلا من الاتفاق من جانب آخر، عبر حل النزاعات القضائية القائمة بسبب وقف عمل عدة مصانع وعدم مدها بالغاز اللازم لتشغيلها.

جدير بالذكر أن توريد الغاز سيبدأ بعد الانتهاء من البنية التحتية المطلوبة لنقل الكميات المتفق عليها لمصر، وسيتم حتى توريد 64 مليار متر مكعب أو حتى 2030، أيهما أقرب.