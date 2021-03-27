البرلمان يخصص جلسته العامة غدا لمناقشة حادث قطاري سوهاج

عقدت هيئة مكتب النواب اجتماعا اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالى لتعديل جدول جلسة المجلس غدا وتخصيص الجلسة لمناقشة حادث قطاري سوهاج . ويأتى هذا القرار بناء على طلب علاء عابد رئيس لجنة النقل وغالبية ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب تنسيقية…

عقدت هيئة مكتب النواب اجتماعا اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالى لتعديل جدول جلسة المجلس غدا وتخصيص الجلسة لمناقشة حادث قطاري سوهاج .

ويأتى هذا القرار بناء على طلب علاء عابد رئيس لجنة النقل وغالبية ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الذين طالبوا بمناقشة هذا الحادث وتقدم بعض النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة للحكومة وأكدت مصادر برلمانية أنه من المنتظر إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بيانا أمام البرلمان .

وكشفت عن وجود اتجاه لتكليف لجنة النقل بتقصى الحقائق حول الحادث دون أن يمس هذا الاجراء البرلمانى التحقيق الجنائى للنيابة العامة أما عن مصير اللواء كامل الوزير وزير النقل ومدى مسئوليته عن حادث قطاري سوهاج فإن الاتجاه الغالب لدى النواب استبعاد فكرة المطالبة بإقالته كما حدث من قبل فى حوادث القطارات نظرا للجهود التى يقوم بها لتطوير قطاع النقل بصفة عامة والسكة الحديد بصفة خاصة.