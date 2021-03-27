سيـــاســة

البرلمان يخصص جلسته العامة غدا لمناقشة حادث قطاري سوهاج

عقدت هيئة مكتب النواب اجتماعا اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالى لتعديل جدول جلسة المجلس غدا وتخصيص الجلسة لمناقشة حادث قطاري سوهاج . ويأتى هذا القرار بناء على طلب علاء عابد رئيس لجنة النقل وغالبية ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب تنسيقية…

ياسمين فواز 3:02 م, السبت, 27 مارس 21 3:02 م, السبت, 27 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت هيئة مكتب النواب اجتماعا اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالى لتعديل جدول جلسة المجلس غدا وتخصيص الجلسة لمناقشة حادث قطاري سوهاج .

ويأتى هذا القرار بناء على طلب علاء عابد رئيس لجنة النقل وغالبية ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الذين طالبوا بمناقشة هذا الحادث وتقدم بعض النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة للحكومة وأكدت مصادر برلمانية أنه من المنتظر إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بيانا أمام البرلمان .

اقرأ أيضا  الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف حالات مصابي قطاري سوهاج (فيديو)

وكشفت عن وجود اتجاه لتكليف لجنة النقل بتقصى الحقائق حول الحادث دون أن يمس هذا الاجراء البرلمانى التحقيق الجنائى للنيابة العامة أما عن مصير اللواء كامل الوزير وزير النقل ومدى مسئوليته عن حادث قطاري سوهاج فإن الاتجاه الغالب لدى النواب استبعاد فكرة المطالبة بإقالته كما حدث من قبل فى حوادث القطارات نظرا للجهود التى يقوم بها لتطوير قطاع النقل بصفة عامة والسكة الحديد بصفة خاصة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

وزير الإنتاج الحربي ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

أحمد اللاهوني 3:16 م, السبت, 27 مارس 21

وفد لجنة السياحة والطيران في البرلمان يتفقد مطار برج العرب

ياسمين فواز 3:00 م, السبت, 27 مارس 21

السيسي يتلقى تعزية الرئيس التونسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

المال - خاص 1:32 م, السبت, 27 مارس 21

«الجنايات» تقضي بإعدام سفاح الجيزة في قضية قتل شقيقة إحدى زوجاته

المال - خاص 12:56 م, السبت, 27 مارس 21

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس

المال - خاص 11:39 ص, السبت, 27 مارس 21

النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في تحقيقات حادث تصادم قطارين في سوهاج

المال - خاص 12:20 ص, السبت, 27 مارس 21