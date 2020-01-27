البرلمان يحيل 4 مشروعات قوانين إلى لجانه النوعية.. تعرف عليها

وإحالة عدد من تقارير لجنة المقترحات والشكاوى إلى الحكومة

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين إلى لجانه النوعية؛ لمناقشتها.

وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:

1- مشروع قانون مقدم من العضو كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون مقدم من العضو سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3- إحالة اقتراح بقانون مقدم من العضوين همام العادلي، وجابر الطويقي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

4- مشروع قانون مقدم من العضو ياسين عبد الصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة تقارير صادرة من لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 51 اقتراحًا برغبة مقدمًا من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم؛ لاتخاذ اللازم بشأنها.