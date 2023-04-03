البرلمان يحيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 إلى اللجنة المختصة

أحالت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، الجلسة العامة للمجلس – مشروع الموازنة العامة الدولة للعام المالي 2023/2024.

وجاءت المشروعات بقوانين التي احالها البرلمان الي لجانه كالتالي:

1) مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

2) مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

3) مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 وعددها 59 مشروعًا)

4) مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024 وأحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)

كما احال البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.