البرلمان يحيل قانون لفتح اعتماد إضافي للموازنة للجنة المختصة

ياسمين فوازأحال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافى الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 إلى لجنة الخطة والموازنة.ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بما تضمنه من 65 اق

ياسمين فواز

أحال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافى الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 إلى لجنة الخطة والموازنة.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بما تضمنه من 65 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأعلن عبد العال رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراح بقانون مقدم من النائب أحمد مدين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مرجعًا الرفض إلى مخالفة التعديل المقترح من النائب للدستور وللمادتين 12 و14 من قانون الخدمة المدنية.