البرلمان يحيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمجلس الدولة

ياسمين فوازوافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحاله إلى مجلس الدولة.ويعد هذا المشروع أحد ثلاثة مشاريع قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام، بعد فصل مشروع القانون المقدم من الحكومة، ورأت

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحاله إلى مجلس الدولة.

ويعد هذا المشروع أحد ثلاثة مشاريع قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام، بعد فصل مشروع القانون المقدم من الحكومة، ورأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب التي نظرت مشروع القانون أهمية إعادة تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، وفصل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في قانون مستقل لكل منهم، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

وقال رئيس المجلس: “رغم أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، إلا أنه نظرا لعملية الفصل التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون إلى 3 مشاريع قوانين، فالأحوط هو إحالته إلى مجلس الدولة مجددا للمراجعة والصياغة”، مبديا ثقته في أن مجلس الدولة لن يستغرق وقتا كثيرا في ذلك.