البرلمان يحيل عدة قوانين للحكومة.. تعرف عليها

ياسمين فوازأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.وتتضمن القوانين المحالة اليوم، مشروع الحكومة بشأن تعديل الرسوم القضائية والتوثيق، إلى اللجنة التشريعية الدستورية ومكتب لجنة الخ



ياسمين فواز

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وتتضمن القوانين المحالة اليوم، مشروع الحكومة بشأن تعديل الرسوم القضائية والتوثيق، إلى اللجنة التشريعية الدستورية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لتنظيم التأمين التمويلى، إلى اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال قانون الحكومة بشأن إصدار الموارد المائية والري، إلى لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، كما أحال مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية.

وكذلك تمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب بدير موسى، و60 نائبًا أخر بشأن تنظيم إدارة الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة، إلى لجان الدفاع والخطة والموازنة والقوى العاملة والشئون التشريعة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى و60 نائبًا أخرين بشأن إصدار الأحوال الشخصية، إلى اللجان الشئون التشريعية والدينية والتضامن والاسرة.

وأحال “عبدالعال” مشروع قانون مقدم من النائب عمرو صدقى و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم السياحة الصحية، إلى لجان السياحة والصحة والطاقة والخطة والتشريعية.