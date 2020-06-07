البرلمان يحيل تعديلات مشروعى قانون النواب والشيوخ إلى اللجنة التشريعية لدراستها

أحال البرلمان فى جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال تعديلات مشروع قانون مجلس الشيوخ ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات الذى تقدم به ائتلاف ” دعم مصر ” اليوم الأحد إلى اللجنة التشريعية لدراستها.

وأعلن الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا عن حالة من الرضا والتوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب وإلى جميع الملاحظات ليخرج القانون الى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.

وأكد القصبى أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردى والثلث الآخر بالقائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

التعديلات المقترحة تبقى على نفس عدد أعضاء البرلمان

وتضمنت تعديلات قانون النواب المقترحة أمام البرلمان الحفاظ على عدد الأعضاء الحالى فى تشكيله ليتم انتخاب 50 ٪؜ منهم بنظام القائمى و 50٪؜ بنظام الفردى وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين الذين تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف .

كما نص مشروع القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ 25٪؜ للمرأة تعزيزا وتقديرا لمشاركنها فى بناء مستقبلها ووطنها.