البرلمان يحيل بيان وزير الاتصالات إلى اللجنة المختصة لدراسته

عقب غلق باب المناقشة حول البيان في الجلسة العامة اليوم الأحد

أحالت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى اللجنة المختصة لدراسته، عقب غلق باب المناقشة حول البيان في الجلسة العامة اليوم الأحد.

وقال المستشار حنفي جبالي، إنه تلقى طلبًا من أكثر من 30 عضوًا في البرلمان، يطلبون غلق المناقشة حول بيان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير المكاتب، مشيرًا إلى أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب.

وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن عام 2019 شهد تطوير 800 مكتب، وكذلك تطوير 800 أخرى في 2020.

وأكد أن مكاتب البريد واحدة من أهم منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما في الريف والقرى والنجوع، وخصوصا تلك التي لا تتحقق فيها باقي الخدمات.

وأعلن الوزير أن عام 2019 شهد توفير 350 صرافا آليا، وفي 2020 نفس الرقم، مؤكدًا أن المستهدف في العام الحالي 2021 هو الوصول إلى تركيب ألف صراف آلي.

وقال: التغلب على الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يتم التعامل معه من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، خاصة في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد.